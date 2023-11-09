Küçük, 10 Kasım mesajı yayımladı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Hasan Küçük, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 85. Yıldönümü vesilesiyle mesaj yayımladı.

Küçük mesajında, modern Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anlamanın, "Onun, Türk milletiyle birlikte yedi düvele karşı verdiği mücadeledeki liderliğini örnek alarak Türkiye'nin milli menfaatlerini daima önde tutmak, tam bağımsızlık, onurlu bir gelecek, bilimsel ilerleme ve kalkınma mirasına sahip çıkmak" olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türk halkı olarak Atatürk İlke ve İnkılaplarını örnek aldıklarını ve bu yolda yürüdüklerini belirten Küçük, “ülkemizin kuruluş felsefesinde yer alan milli bağımsızlığımızdan asla ödün vermeden, ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkartmak en büyük sorumluluğumuzdur. Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle yad ediyorum. Ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.