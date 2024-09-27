Küçük adada 'fare' alarmı: Her yerde arıyorlar

Alaska'daki St Paul Adası'nda büyük fare avı yaşanıyor. Yetkililer, farelerin bölgedeki kuşlara büyük zarar verdiğini belirterek fareyi yakalamak için her yere kapan kurdu.

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27/09/2024

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Küçük adada 'fare' alarmı: Her yerde arıyorlar

Alaska'daki küçük St Paul Adası'nda fare paniği yaşanıyor.

Adadaki tek bir farenin kırılgan ekosistemi mahvettiğini belirten ada yetkilileri, bölgedeki kuş çeşitliliğinin tehlike altında olduğunu söyledi. Yaklaşık 350 kişinin yaşadığı adada farenin yakalanması için alarm durumu ilan edildi.

Yetkililer, farelerin bölgedeki diğer adalarda da deniz kuşu kolonilerine büyük zarar verdiğini ifade etti.

Yaz aylarında gelen fare ihbarlarıyla harekete geçen ada yönetimi, şu ana dek farenin izine rastlayamadı. Havalimanları çevresi ve belirli yerlere kapanlar yerleştirildi.

 

27/09/2024 15:24
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TAGS: fare, haber, dünya
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