Küçük çocuğu trenin önüne ittiler!

Almanya'nın Frankfurt merkez tren garında bir küçük çocuk, anne ve babası tarafından trenin önüne itildi. Olay sonucu trenin altında kalan küçük çocuk hayatını kaybetti.

Almanya'nın Frankfurt merkez tren garında meydana gelen olayda, bir adam, anne ve oğlunu hızlı trenin önüne itti. Olay sonucunda, çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

Olay, Almanya’nın Frankfurt şehrindeki merkez tren istasyonunda, yerel saatle 10.00 sıralarında meydana geldi. Kimliği paylaşılmayan, ancak Afrikalı olduğu bildirilen bir adamın, yedinci peronda 40 yaşında bir anne ve 8 yaşındaki çocuğunu raylara ittiği belirtildi. Olayda, 8 yaşındaki çocuk trenin altında kalarak hayatını kaybetti.

Trenin, Düsseldorf'tan Münih'e gitmekte olduğu belirtildi. Yerel medya, rayların üzerine itilen annenin kendisini kurtardığını, ancak çocuğunu kurtaramadığını; çocuğun ölümünü görmesinin ardından da baygınlık geçirdiğini bildirdi.

ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Aynı peronda bekleyen diğer yolcuların tanıklığı ile polisler, çok geçmeden anne ve oğlunu tren rayına iten şüpheliyi, tren garı içerisinde yakalamayı başardı.

Olay sebebiyle, 4 istikamet tren trafiğine kapatılınca, istasyonun işleyişinde aksamalar meydana geldi. Yolcular ise uzun süre istasyonda beklemek zorunda kaldı.

Polis, olaya dair geniş çaplı inceleme başlattı.