Küçük çocuk 5 metre yükseklikten yere düştü

Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde, akşam saatlerinde kullanılmayan bir hamamın kubbesindeki cam kırıldı, ismi henüz öğrenilemeyen 8 yaşındaki çocuk yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. 8 yaşındaki çocuğun oyun oynadığı sırada düştüğü öğrenilen bilgiler arasında. İhbar üzerine itfaiye ile 112 sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Küçük çocuk, bulunduğu yerden çıkarılarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin olayal ilgili soruşturması sürüyor.

02/12/2019 18:53