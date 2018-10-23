Küçük dansçılardan büyük başarı

Güney Kıbrıs Baf, King Evelthon Hotel Beach & Resort'da düzenlenen, özel Aphrodit dans yarışmasında, KKTC'den de bir çok dans okuluna bağlı çeşitli katagori ve yaşlarda çocuklar katıldı.

Latin dansı katagorisinde Mod Ministery of Dans okuluna bağlı olan ELİS SERMAYE çiftlerde 1'nci geldi. Yine Elis Sermaye'nin de katıldığı, Solo (tek)'lerde ise, yanlızca iki Kıbrıslı Türk'ün katıldığı yarışma, izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Birçok değişik milliyetten çocukların katılımı ile gerçekleşen özel organizasyon çok renkli görüntülere sahne oldu.