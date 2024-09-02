Küçük: “Eğitimde seferberliğe ihtiyaç var”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Hasan Küçük, UBP’de siyasi dönüşüme ihtiyaç duyulduğunu, yaptıkları istişareler doğrultusunda bu sonuca vardıklarını söyledi.

Yazılı açıklama yapan Küçük, 21 Eylül sonrası 25 yeni okul için kampanya başlatacaklarını ve eğitimi daha konforlu, kaliteli seviyeye çıkaracaklarını belirtti.

Açıklamaya göre Küçük, Ada TV’de katıldığı programda soruları yanıtlayarak, tek gailesinin çocukların geleceği olduğunu belirtti.

Küçük, dijital ekonominin tüm disiplinleri etkisi altığına aldığı bir dönemde fikirlerin daha çok tartışıldığı ve ortak paydada buluşulacak bir Ulusal Birlik Partisi'ne ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Yükseköğrenimde yaşanmaması gereken bir süreçten geçildiğini savunan Küçük, siyasi iradenin gerekenin tepkiyi koymadığını, yaşanan olayların kendileri açısından sürpriz olmadığını söyledi.

Yükseköğrenimde gelirlerin düşmesinin gelecekte rasyonel olarak ekonomiyi etkileyeceğini belirten Küçük, kavgaya girmeden gerçekleri söylemeye devam edeceğini, sorunları kabullenerek çözebileceklerini ifade etti.

Hasan Küçük, partiyi bölme parçalama çabası içerisinde olanların beyhude bir girişim içerisinde olduğunu, kimsenin UBP’yi bölemeyeceğini, bu düşünce içerisinde olanların başarılı olamayacağını kaydetti.

Eğitimde reformdan öte topyekûn seferberliğe ihtiyaç olduğunu söyleyen Küçük, eğitimin siyaset üstü bir konuma taşınması gerektiğini ifade etti.

Hasan Küçük, kurultayın ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.