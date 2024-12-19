Küçük: Eğitimde sorunların çözümü, tüm kesimlerin ortak çabasıyla mümkündür

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Hasan Küçük, eğitimin tüm görüşleri birleştiren ve ülkenin geleceğini şekillendiren siyaset üstü bir alan olduğunu, eğitimde atılacak adımların siyasi çekişmelerden bağımsız, ortak bir vizyon ve iş birliği çerçevesinde belirlenmesi gerektiğini belirtti.

Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, BRT'de Levent Kutay'ın sunduğu “Ülke Gündemi” programının konuğu olan Küçük, “Eğitim politikalarının toplumun her kesimini etkileyen ve uzun vadeli kalkınma hedeflerine ulaşmada kritik rol oynayan unsurlar olduğunu vurguladı.

Küçük, "Eğitim sisteminin güçlendirilmesi, genç nesillerin donanımlı ve bilinçli bireyler olarak yetişmesini sağlayacak, böylece ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunacaktır.” dedi.

Küçük, ilçe milli eğitim kurumlarının kurulması gerektiğini belirtti; her okulun öğrenci yapısı ve öğretmen profilindeki farklılıklara göre eğitim müfredatlarını çeşitlendireceği, okul bütçelerini yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleriyle birlikte yönetme kültürünün gelişeceği bir sürece işaret etti.

2025 ve sonrası için kaynakları daha etkin ve verimli kullanabileceği bir siyasal yapıya ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Küçük, bunun sadece kendi görüşü olmadığını, araştırmalarında başarılı ülkelerin durumlarına baktıklarında ortaya çıkan bir gereklilik olduğunu söyledi.

- Eğitim ve ekonomik planlama

Yeni Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ile çok daha vizyoner bir anlayışla sürece katkı sağlayacaklarını belirten Küçük, muhalefetle birlikte uyumlu çalışmaları hayata geçirmek arzusunda olduklarını ifade etti. Eğitim, ekonomik planlama ve doğalgaz konularına değinen Küçük, güçlü bir iç siyaset ve istikrara ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

Eğitim politikasının bugünün dinamiklerine uygun hale getirilmesi gerektiğini belirten Küçük, Z kuşağının, iş dünyasının ve eğitim ekonomisinin önemini kaydetti.

Küçük, halkın temel ihtiyaçları olan iyi eğitim, sağlık hizmetlerine erişim ve iş dünyasında kolaylık sağlama gibi konularda çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Küçük, dört komitede aktif olarak çalıştığını ve bu görevi büyük bir sorumlulukla üstlendiğini belirtti. Siyasetçilerin icraatları hayata geçirme konusundaki kararlılıklarının önemine dikkat çeken Küçük, parti olarak yeni sürece katkı sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.

- "Eğitimde sorunların çözümü, sadece eğitimcilerin değil tüm kesimlerin ortak çabasıyla mümkündür”

Küçük açıklamasına şöyle devam etti:

“Sorunlara çözüm bulma ve siyaseten aktif rol alma, eğitim politikalarının başarısı için hayati öneme sahiptir. Eğitimde karşılaşılan sorunların çözümü, sadece eğitimcilerin değil, aynı zamanda siyasetçilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve toplumun tüm kesimlerinin ortak çabasıyla mümkün olacaktır. Bu bağlamda, eğitim politikalarının oluşturulmasında ve uygulanmasında aktif rol almak, toplumun her kesiminin katılımını ve desteğini gerektirir. Eğitimde sağlanacak başarı, ülkenin genel refahını artıracak ve geleceğe daha umutla bakmamızı sağlayacaktır.”