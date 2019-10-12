Küçük Kaymaklı 3 - 1 Mağusa Türk Gücü

K-Pet Süper Lig'de 5.haftanın önemli maçında Küçük Kaymaklı, konuk ettiği Mağusa Türk Gücü'nü 3-1 mağlup etti.

Ruso'da Kaymaklı Fırtınası

Başkent temsilcisi Küçük Kaymaklı, şampiyonluğun en büyük favorisi Mağusa Türk Gücü'nü 3-1'lik skorla devirdi. Yeşil siyahlılara galibiyeti getiren golleri Osita, Rifat ve Asare atarken, MTG'nin tek golü Peter Ebi'den geldi. Küçük Kaymaklı futbolcusu Rifat Hacıarifoğlu, muhteşem bir gole imza atarken, genç ismin bir şutu da direkten döndü. Küçük Kaymaklı aldığı bu galibiyetle puanını 10'a yükseltti, MTG ise 7 puanda kaldı.

Yer: Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso Stadı

Hakemler: Turgay Misk, Olgun Canik, Halil Erdem Canaloğlu

Küçük Kaymaklı: Efe, Berkem(77'Muhammet), Taner, Bahadır, Talat, Erdoğan(42'Yusuf), Barkın, Rifat, Osita(87'Mehmet Göçben), Okafor, Asare

Mağusa Türk Gücü: Ufuk, Yusuf, Halil, Yasin, M. Erol, M. Gürlü(69'Adil), Nevzat(46'Zokou), Dino Peter, Peter Ebi, Uğur(60'Arif Uysal), Ünal

Goller: 29'Osita, 83'Rifat Hacıarifoğlu, 86'Asare (Küçük Kaymaklı), 69'Peter Ebi (MTG)

12/10/2019 21:37