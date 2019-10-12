Küçük Kaymaklı 3 - 1 Mağusa Türk Gücü
K-Pet Süper Lig'de 5.haftanın önemli maçında Küçük Kaymaklı, konuk ettiği Mağusa Türk Gücü'nü 3-1 mağlup etti.
12/10/2019
HK
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K-Pet Süper Lig'de 5.haftanın önemli maçında Küçük Kaymaklı, konuk ettiği Mağusa Türk Gücü'nü 3-1 mağlup etti.
Ruso'da Kaymaklı Fırtınası
Başkent temsilcisi Küçük Kaymaklı, şampiyonluğun en büyük favorisi Mağusa Türk Gücü'nü 3-1'lik skorla devirdi. Yeşil siyahlılara galibiyeti getiren golleri Osita, Rifat ve Asare atarken, MTG'nin tek golü Peter Ebi'den geldi. Küçük Kaymaklı futbolcusu Rifat Hacıarifoğlu, muhteşem bir gole imza atarken, genç ismin bir şutu da direkten döndü. Küçük Kaymaklı aldığı bu galibiyetle puanını 10'a yükseltti, MTG ise 7 puanda kaldı.
Yer: Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso Stadı
Hakemler: Turgay Misk, Olgun Canik, Halil Erdem Canaloğlu
Küçük Kaymaklı: Efe, Berkem(77'Muhammet), Taner, Bahadır, Talat, Erdoğan(42'Yusuf), Barkın, Rifat, Osita(87'Mehmet Göçben), Okafor, Asare
Mağusa Türk Gücü: Ufuk, Yusuf, Halil, Yasin, M. Erol, M. Gürlü(69'Adil), Nevzat(46'Zokou), Dino Peter, Peter Ebi, Uğur(60'Arif Uysal), Ünal
Goller: 29'Osita, 83'Rifat Hacıarifoğlu, 86'Asare (Küçük Kaymaklı), 69'Peter Ebi (MTG)