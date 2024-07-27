Küçük Kaymaklı 4 futbolcusu için teklife açık

Küçük Kaymaklı’da sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken kesin olarak takımdan gidecek isimler de netleşiyor.

Takımda bu sezon düşünülmeyen kaleci Raif Denktaş Pehlivan ve Mehmet Göçben’e kılüp bulmaları yönünde yönetim kararı iletilirken yönetimin bu iki futbolcu için tekliflere açık olduğu kaydedildi.

Öte yandan Mehmet Özeralp ve Tuğrul Çiftçioğlu ile kulüp yönetimi arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadığı ifade edildi. Kulüp yönetimi bu 2 oyuncu için de gelen teklifleri değerlendirmeye hazır olduklarını açıkladı.