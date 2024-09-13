Küçük Kaymaklı resmi sezon açılışını Salı günü yapıyor

Küçük Kaymaklı, AKSA 1. Lig’de mücadelede edeceği bu sezon için resmi açılışının 17 Eylül Salı günü gerçekleştirecek.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Küçük Kaymaklı Spor Kulübü’nden Kaymaklı Şehitleri Anıtı’na yürüyüş ve çelenk koyma etkinliği ile başlayacak açılışa Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü futbolcuları ve akademisi de katkı koyacak.

17 Eylül Salı günü saat 16.30’da kulüp binasından başlayacak yürüyüşe tüm Küçük Kaymaklı tarafları ve sakinleri de davet edildi.

Özler: Kaymaklı taraftarlarını birlik olmaya davet ediyorum

Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü Başkanı Münür Özler, sezon başlangıcında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Ruso Ruhu diyerek, yeni bir sezona başlıyoruz.

Başarısızlığa tahammülümüz yok.

Hazırız.

Başaracağız.

Ait olmadığımız bir ligi, Şampiyon olarak bitirip, hak ettiğimiz yerde olmak için sadece bir sezonumuz var.

Yalnız yürümeyeceğimizi biliyoruz.

Kaymaklı çocuklarını tribünde, deplasmanda yanımızda görmek istiyoruz.

Birlik ve beraberliğimiz bizi Şampiyon yapacak, eminiz.

Bu sene, kenetlenme ve gelecek yıllarda süper ligde şampiyonluklar elde edecek kadronun temellerini atma senesi.

Takım, yönetim ve taraftar, bu başarıya hazırız.

Yeni döneme startımızı 17 Eylül Salı günü resmi Açılışımız ile veriyoruz.

Salı günü saat 16.30’da kulüp binamızda toplanarak Kaymaklı Şehitleri Anıtı’na yürüyerek çelenk koyacağız.

Tüm taraftarlarımızı bu zorlu sezon öncesi resmi açılışımıza bekliyoruz…