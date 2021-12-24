Küçük Kaymaklı Şehitleri ile Şht. Hüseyin Ruso yarın anılacak

Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesi yıllarında Küçük Kaymaklı’da şehit düşenler ve mücadelenin simge isimlerinden Şehit Hüseyin Ruso yarın düzenlenen törenlerle anılıyor.

21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası etkinlikleri kapsamında yapılacak ilk tören Küçük Kaymaklı Şehitler Anıtı’nda saat 09.00’da başlayacak.

Küçük Kaymaklı Şehitler Anıtı’ndaki törenin ardından Ruso için Küçük Kaymaklı Şehitliği’ndeki mezarı başında anma töreni yapılacak.

28 yaşında Küçük Kaymaklı’da şehit edilen Ruso’nun kalıntılarına 54 yıl sonra ulaşılmış ve 2018’de defnedilmişti.

Küçük Kaymaklı’da 1957’de 4, 1958’de 5, 1963’te 35, 1964’te 1 ve 1974’te 19 olmak üzere 64 şehit verilmişti.

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24/12/2021 15:00