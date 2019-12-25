 Küçük Kaymaklı Şehitleri ve Şehit Hüseyin Ruso bugün düzenlenen törenle anıldı.

Küçük Kaymaklı Şehitleri bugün düzenlenen törenle anıldı.

Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinin ve Küçük Kaymaklı’nın simge isimlerinden Şehit Hüseyin Ruso için de Küçük Kaymaklı Şehitliği’nde tören düzenlendi.

21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla düzenlenen törenlerin ilki Küçük Kaymaklı Şehitler Anıtı’nda oldu.

Törene Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Lefkoşa Kaymakamı Hüseyin Gültekin, Lefkoşa Türk Belediyesi As Başkanı Akın Aktunç, siyasi partilerden, muharip derneklerden temsilciler, öğrenciler, Küçük Kaymaklılar ve Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü futbolcuları katıldı.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Alay Komutanı Piyade Albay Şükrü Güzel, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 1. Alay Komutanı Albay Hakkı Aşık da törende hazır bulundu.

Saygı duruşu ve saygı atışının ardından bayraklar İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekildi. Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulduğu törende, günle ilgili konuşma yapıldı, şiir okundu.

İlk konuşmayı Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Girne Bölge Başkanı Ersoy Taluğ yaptı.



TALUĞ: “SAVAŞIN ACISINI EN ÇOK SAVAŞANLAR VE ONLARIN GERİDE BIRAKTIKLARI BİLİR. BU TOPRAKLARDA BİR DAHA YENİ ACILAR YAŞANMASIN”

Taluğ, Küçük Kaymaklı’da 1957’de 4, 1958’de 5, 1963’te 35, 1964’te 1 ve 1974’te 19 olmak üzere 64 şehit verildiğini söyledi.

21 Aralık 1963’te yaşananları anlatan Taluğ, Küçük Kaymaklı’nın 11 yıl Rumların kontrolünde tutulduğunu, Küçük Kaymaklı halkının yıllarca evlerinden uzakta, çadırlarda, dost ya da aile evinde yaşadığını söyledi.

Özgürlük mücadelesinin başarıya ulaşmasındaki en büyük payın şehitlere ait olduğunu vurgulayan Taluğ, “Kıbrıs’ta yeterince acılar yaşandı. Savaşın acısını en çok savaşanlar ve onların geride bıraktıkları bilir. Bu topraklarda bir daha yeni acılar yaşanmasın. Geçmişten ders çıkarıp geleceği sağlam temeller üzerine kurmalı, bizden sonraki nesillere güvenli gelecek bırakmanın yollarını birlikte aramalıyız” dedi.

Türkiye’nin ve Türk ordusunun adadaki barışın en güçlü garantisi olduğunu belirten Ersoy Taluğ, “Eşitlik, özgürlük ve Türkiye’nin garantisinde yaşanabilecek bir düzen istiyoruz. Bunun için hep birlikte çalışmalı, çatlak sesler çıkarmamalı, egemenliğimizin özgürlüğü olan devletimize sahip çıkmalıyız” şeklinde konuştu.

AŞİNA: 1974’E KADAR GEÇEN SÜREDE ÇOK OCAKLAR SÖNDÜ

Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü Başkanı Akay Aşina da anma töreninde konuşma yaptı.

Aşina, 56 yıl önce Küçük Kaymaklı’da yaşananları anlattı, 1974’e kadar geçen sürede çok ocakların söndüğünü söyledi.

Kıbrıs Türk halkının toprak ve vatan sevgisi sayesinde sabırlı ve azimli davrandığını, mücadelesine devam ettiğini belirten Aşina,Küçük Kaymaklı halkının ve Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü’nün ulusal mücadeleye katkısının büyük olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının çektiği eziyetin Barış Harekatı ile sona erdiğini, özgürlüğe böyle kavuşulduğunu belirten Aşina, yaşananların yeni nesil tarafından hafife alındığını hatta unutulduğunu söyledi.

“O dönemde yaşananların unutulması mümkün değil” diyen Akay Aşina,“Atalarımız ve şehitlerimiz sayesinde huzur ve barış içinde yaşıyoruz. Bize emanet ettikleri toprak namusumuzdur. Egemen Kıbrıs Türkü olarak bu emanete her zaman ve var gücümüzle sahip çıkacağız” şeklinde konuştu.

Kulübün sporcusu Hüseyin Ruso’yu ve tüm şehitleri saygı ve rahmetle andıklarını dile getiren Aşina, “Toplumlar tarihleri ile anılırlar. Bizim mazimiz zaferlerle doludur. Şehit vererek vatan yaptığımız bu toprakları hiçbir güç elimizden alamayacak” dedi.

RUSO İÇİN KÜÇÜK KAYMAKLI ŞEHİTLİĞİ’NDE TÖREN DÜZENLENDİ

Küçük Kaymaklı Şehitler Anıtı’ndaki törenin ardından Ruso için Küçük Kaymaklı Şehitliği’nde tören düzenlendi. Saygı duruşu ve atışının ardından şehitliğe protokol sırasına göre çelenk sunuldu.

Törende, Şehit Hüseyin Ruso’nun 87 yaşındaki ablası Meryem Ruso Paralik başta olmak üzere aile üyeleride hazır bulundu.

28 yaşında Küçük Kaymaklı’da şehit edilen Ruso’nun kalıntılarına 54 yıl sonra ulaşılmış, Ruso, ölümünden 55 yıl sonra geçtiğimiz yıl askeri törenle Küçük Kaymaklı Şehitliği’nin yanına defnedilmişti.

Ruso’nun ablası Paralik, cenaze töreninde 54 sene kardeşinin bulunup defnedilmesini beklediğini söylemiş, duygularını “Kardeş yıkılmaz dağ. Yıkılırsa baştan yapılmaz. Hüseyin’imin toprağını gördüm. Ne mutlu bana…” sözleriyle ifade etmişti.

25/12/2019 13:21