Küçük Kaymaklı, Tecrübeli Futbolcu İlyas Yılmaz ile Anlaşmaya Vardı

Küçük Kaymaklı Spor Kulübü, geçtiğimiz sezon Gönyeli formasıyla 35 gol atarak 1. Lig'de gol kralı olan tecrübeli futbolcu İlyas Yılmaz ile yeni sezon için anlaşma sağladığını duyurdu. Sezon öncesi Geçitkale ile anlaşan ancak daha sonra sözleşmesini fesheden İlyas Yılmaz ile kulübün yürüttüğü görüşmeler olumlu sonuçlandı.

Kulübün resmi açıklamasında, "Tecrübeli futbolcu ile önümüzdeki sezon için prensipte anlaşmaya vardığımızı kamuoyuna duyururuz. Transferin hem kulübümüz hem de futbolcu için hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı