Küçük Kaymaklı, Tecrübeli Futbolcu İlyas Yılmaz ile Anlaşmaya Vardı

ads ads ads ads
26/08/2024

ads
Küçük Kaymaklı, Tecrübeli Futbolcu İlyas Yılmaz ile Anlaşmaya Vardı

Küçük Kaymaklı Spor Kulübü, geçtiğimiz sezon Gönyeli formasıyla 35 gol atarak 1. Lig'de gol kralı olan tecrübeli futbolcu İlyas Yılmaz ile yeni sezon için anlaşma sağladığını duyurdu. Sezon öncesi Geçitkale ile anlaşan ancak daha sonra sözleşmesini fesheden İlyas Yılmaz ile kulübün yürüttüğü görüşmeler olumlu sonuçlandı.

Kulübün resmi açıklamasında, "Tecrübeli futbolcu ile önümüzdeki sezon için prensipte anlaşmaya vardığımızı kamuoyuna duyururuz. Transferin hem kulübümüz hem de futbolcu için hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı

26/08/2024 16:39
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Küçük Kaymaklı
MANŞETLER

HK SPOR

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.