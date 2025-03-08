Küçük Kaymaklı, Teknik Direktör Derviş Kolcu ile Yollarını Ayırdı

Küçük Kaymaklı, Binatlı mağlubiyetinin ardından teknik direktör Derviş Kolcu ile yapılan görüşmelerin sonucunda, karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı aldı. Kulüp yönetimi, takımda bir kan değişikliğinin gerekli olduğuna karar verdi.

Sezon başından itibaren takımın başında yer alan Derviş Kolcu'ya verdiği emek ve özveri için teşekkür eden Küçük Kaymaklı yönetimi, Kolcu'ya bundan sonraki teknik direktörlük kariyerinde başarılar diledi.