Küçük Kaymaklı, Toykan’da mutlu sona ulaştı

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15/08/2024

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Küçük Kaymaklı, Toykan’da mutlu sona ulaştı

Küçük Kaymaklı, uzun süredir ilgilendiği Toykan Hacet’i kiralık olarak kadrosuna kattı. Miracle Karşıyaka’nın önemli oyunculardan Toykan Hacet, önümüzdeki sezonda Küçük Kaymaklı formasını giyecek. Kiralık olarak Küçük Kaymaklı formasını giyecek olan Toykan, “önümüzdeki sezonda tek hedefimiz şampiyon olarak Küçük Kaymaklı’yı hak ettiği yer olan Süper Lig’e çıkarmak olacak” diye konuştu.

Toykan’ın bugünkü antrenmana çıkması bekleniyor.

15/08/2024 18:51
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TAGS: Küçük Kaymaklı, Toykan’da mutlu sona ulaştı
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