Küçük Kaymaklı'da Araç Yangını: Elektrik Aksamı Kısa Devre Yaptı

Lefkoşa’da Küçük Kaymaklı bölgesinde, Küçük Kaymaklı'da bugün saat 15.00 sıralarında, Şht. Aygün Yusuf Sokak üzerinde seyir halindeki LA 077 plakalı araçta, elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu çıkan yangında; aracın motor kısmındaki plastik aksamlar, elektrik aksamları, motor kısmındaki üst kaput, sol ve sağ çamurluk ile ön tekerlekler ve sağ ön kapı yanarak zarar gördü. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü. Soruşturma devam ediyor.