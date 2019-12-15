Küçük Kaymaklı’da bir kişi ölü bulundu!

Haber Kıbrıs-Özel

Lefkoşa Küçük Kaymaklı bölgesinde bir genç evinde ölü bulundu.

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin elde ettiği bilgiye göre bir genç muhtemelen evde yaktığı kömür nedeniyle zehirlendi. Zehirlenen genç evinde hayatını kaybetti.

Gencin cansız bedenini ev arkadaşları buldu. Polis ekipleri kısa sürede olay yerine gitti.

Hayatını kaybeden gencin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldığı öğrenildi. Öte yandan hayatını kaybeden gencin yabancı uyruklu olduğu ve yaşının 21 olduğu ifade edildi.

Ayrıntılar az sonra…

15/12/2019 18:25