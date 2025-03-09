KüçükK Kaymaklı'da Görev İsmail Soydan'ın

Küçük Kaymaklı yönetimi, teknik direktör Derviş Kolcu ile yollarını ayırmasının ardından yeni hoca arayışlarını hızla tamamladı. Yapılan görüşmeler sonucunda İsmail Soydan ile anlaşmaya varıldığı açıklandı.

Sezonun ilk yarısında Gönyeli’yi çalıştıran Soydan, Küçük Kaymaklı’nın yeni teknik direktörü olarak görevine başlayacak. Kulüp yönetimi, Soydan ile birlikte takımın hedeflerine ulaşması için yeni bir sayfa açacaklarını belirtti.