Küçük Kaymaklı’da Restoran Yangını: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

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26/10/2024

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Küçük Kaymaklı’da Restoran Yangını: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

26 Ekim 2024 akşam saat 19:00 civarında, Lefkoşa'nın Küçük Kaymaklı bölgesinde bir restoranın mutfağında yangın çıktı. İlk belirlemelere göre, mangal bacasında biriken yağların aşırı ısınması sonucu alevlenen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle bacanın aspiratör motoru ve motor kabloları zarar gördü. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma devam ediyor.

26/10/2024 19:59
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TAGS: küçük kaymaklı, yangın
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