Küçük Kaymaklı'da Şüpheli Ölüm: Anne, baba ve erkek kardeş soruşturma amaçlı tutuklandı

Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde yaşadığı apartmanın oto parkında ölü bulunan 23 yaşındaki Muhammed Bedi Avcı’nın babası Abdulkerim Avcı, annesi Hülgan Avcı ve kardeşi Harun Suphi Avcı tutuklanarak, bugün mahkemeye çıkarıldı.

Şüpheli ölüm soruşturması kapsamında tutuklanan zanlılar hakkındaki olgular aktarıldı. Lefkoşa Adli Şube’de görevli müfettiş muavini Feyyaz İneci, Muhammed Avcı’nın 19 Eylül 2023 tarihinde Lefkoşa’da kalmakta olduğu 3 katlı apartmanın damından, 11 metre yükseklikten düşerek, hayatını kaybettiğini belirtti. Polis, Avcı’nın cesedi üzerinde Adli Tıp Uzmanı İdris Deniz tarafından yapılan ilk incelemede sol bileğinde kesik, akciğerlerinde ödem tespit edildiğini açıkladı. Polis, meydana gelen ölümle ilgili oluşan şüpheler üzerine soruşturma başlatıldığını, zanlılar Hülgan Avcı, Harun Suphi Avcı ve Abdulkerim Avcı’nın soruşturma amaçlı tutuklandığını belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, olayın aydınlatılması için ifadeler alacaklarını belirterek, zanlıların ilk etapta 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)