Küçük Kaymaklı’da yeni yönetim!
20/11/2023
Küçük Kaymaklı’da yeni yönetim Münür Özler başkanlığında ilk toplantısını kulüp binasında gerçekleştirdi. Öznenilen başarılı günlere ulaşma parolasıyla yüksek motivasyonla geçen toplantıda yönetim kurulu görev dağılımını yaptı. Görev dağılımı şu şekilde oluştu;
Başkan: Münür Özler
Spordan Sorumlu Asbaşkan: Buran Atakan
İdari İşlerden Sorumlu Asbaşkan: Çağdal Atakan
Genel Sekreter: Tuğberk Kaya
Mali İşler Sorumlusu: Ünsal Aröz
Mali İşler Yardımcısı: Fikret Aytaç
Sosyal ve Kültürel İşler Sorumlusu: Murat Şair
Sosyal ve Kültürel İşler Yardımcısı: Ayşe Tahir Serhat
Tesisler Sorumlusu: Hasan Efe ve İbrahim Mısırlıoğlu
Lokal Sorumlusu: Raif Gürkanlar
Altyapı Sorumlusu: Salahi Mısırlıoğlu
Altyapı Sorumlu Yardımcısı: Hale Kırman
Faal Üyeler: Özer Hafız, Kemal Kavaz, Cengiz Beneklikartal, Mustafa Dağaşaner, Volkan Yıldız, Doğukan Kamacıoğlu, Özdemir Özerem