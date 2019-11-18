Küçük kaza trafiği felç etti!

Lefkoşa Fuar Işıklarında bu akşam saat 16.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Küçük kaza trafiğin bir süre felç olmasına neden oldu. Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin elde ettiği bilgiye göre kaza GD 138 plakalı aracın tali yoldan anayola girmeye çalıştığı sırada yaşandı. GD 138 plakalı araç sürücü tali yoldan anayola girdiği sırada anayolda seyreden RF 083 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazadan sürücüler yara almadan kurtulurken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

18/11/2019 17:52