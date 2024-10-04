Küçük: “KKTC, jeostratejik açıdan Türk dünyasının Akdeniz’deki güvenli limanıdır”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Dr. Hasan Küçük, “KKTC’nin varlığı jeostratejik açıdan Türk dünyasının Akdeniz’deki güvenli limanıdır” dedi.

UBP Milletvekili Hasan Küçük, yaptığı yazılı açıklamada, Ortadoğu’da yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. İlkesel olarak rehberliği olan bir dış politikanın önemine vurgu yapan Küçük, Türkiye Cumhuriyeti ile güçlü dış siyasetin ve siyasi ve askeri gücün önemine değindi. Küçük, İsrail’in bölge huzurunu tehdit eden tutumunun gelecekte telafisi mümkün olmayan çok daha büyük sonuçlar doğuracağını söyledi.

KKTC’nin geleceğinin Türk dünyası içinde olduğunu vurgulayan Küçük, “Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurucu belgesi Nahçıvan Anlaşması'nın 15. yıldönümü vesilesiyle tüm Türk Dünyası'nın 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Gününü gururla kutladık. KKTC’nin geleceğinin Türk Dünyası içerisinde olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Başta Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere diğer Türk devletleri ile ilişkilerimiz hayati öneme haizdir.” dedi.

İsrail’in Güney Kıbrıs ile yakınlaşmasını “tehlikeli ve iç huzuru tehdit edici” olarak değerlendiren Küçük, “Evlerimizin balkonlarında otururken artık havadaki füzeleri görebilmekteyiz. Buradan yola çıkarak savunma ve ekonomik iş birliğini güçlendirecek ve KKTC’nin temellerini sağlamlaştıracak adımlar hem bize, hem de Türk Dünyasına nefes aldıracaktır. Etrafımızda yanan ve hızla daralan ateş çemberinden tek çıkış yolu budur. Türk Dünyası ile olan ortak siyasi ve ekonomik işbirliğimizi artırıp, ortak kazanımlarımız öncelikli olmalıdır.” ifadelerini kullandı.