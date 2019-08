Küçük Nefes için Kıbrıslı sanatçılar sahne alacak

Girne Belediyesi’nin düzenlediği 9’uncu Girne Kültür Sanat Günleri etkinlikleri devam ediyor.

Kültür Sanat Günleri kapsamında, 3 Eylül Salı Akşamı , Girne Amfitiyatro’da, doğuştan bir çeşit kan hastalığı bulunan ve tedavisi yurt dışında süren , Nefes Davşan’ın tedavi masraflarına katkı sağlamak amacıyla, Kıbrıslı sanatçıların sahne alacağı “A Night in Kyrenia-With Todds and Friends” (Todds ve Arkadaşlarıyla Bir Gece)adlı bir konser düzenliyor.

Organizasyonla ilgili olarak , bugün Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde bir basın toplantısı düzenlendi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü,9’uncu Girne Kültür Sanat Günleri etkinliklerinin devam ettiğini belirterek, organizasyonda, Türkiye’de sanatçı ve tiyatro grupları yanında Kıbrıslı Türk Sanatçılara da yer verildiğini belirtti.

Kültür Sanat Günleri kapsamında, 3 Eylül Salı akşamı Girne Amfitiyatro’da , Todds olarak bilinen , Süleyman Akosman’ın katkılarıyla, 3 Eylülde minik Nefes yararına Kıbrıslı sanatçıların sahne alacağı bir konser yer alacağını dile getiren Güngördü, belediye olarak ilk defa böyle kalabalık bir Kıbrıslı Türk Sanatçı topluluğunun yer alacağı bir konser düzenleyeceklerini dile getirdi.

Güngördü, Bu yardım konserinde sahne almayı kabul eden Süleyman Todds ve diğer tüm sanatçılara organizasyonun düzenlenmesine katkı sağlayan Belediyesi Meclis Üyeleri ve Kültür Sanat Komitesine teşekkür etti.

Nefes’in tedavisine zaman zaman Belediye olarak imkanlar ölçüsünde katkı koymaya çalıştıklarını anlatan Güngördü, Sağlık gibi önemli konular başta olmak üzere, toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın önemine vurgu yaptı.

Güngördü konuşmasının sonunda,konser biletlerini alarak , konsere katılarak Nefes’in tedavisine katkı koymaya davet etti.

Süleyman Akosman Todds ise konuşmasında, böyle anlamlı bir yardım konserinde yer almaktan mutluluk duyduklarını belirterek, organizasyon hakkında bilgi verdi.

Konserde yer alacak tüm sanatçıların, KKTC’nin tanınmamış bir ülke olmasına rağmen, birçok önemli projede yer alıp , birçok önemli başarıya imza atan dünya standartlarında sanatçılar odluğunu dile getiren Süleyman Todds, konserde sanatçıların kendi beste ve aranjeleri dışında, keyifli coverlara da yer verileceğini dile getirdi.

Konserde sahne alacak sanatçılar ve organizasyon hakkında bilgi veren Todds, gecede, Cumhurbaşkanlığı Senfoni orkestrasının sanatçılarından oluşan bir quartetin de kendilerine eşlik edeceğini anlattı.

Konserde, gece boyunca kayıt yapılacağını da dile getiren Todds,organizasyonun arşivleneceğini ve 15-20 yıl sonra Kuzey Kıbrıs’ta hangi standartlarda müzik yapıldığının da kayıt altına alınmış olacağını ifade etti.

Kültür sanat aktivitelerine yönelik mekanları, kültür sanat faaliyetlerinin sayısını nitelik ve niceliğini artırarak topluma çok önemli bir hizmet veren Girne Belediyesi’ne teşekkür eden Süleyman tüm vatandaşları bu anlamlı konsere katılmaya davet etti.

Konserde, vokallerde Eril Cambaz, Ezgi Akgürgen, Fikri Karayel,Yağmur Özerem,çello sanatçısı Gürhan Nuray, Violin sanatçıları Miray Çakır ve Nihat Ağdaç,gitar sanatçısı Okan Ersan, viola sanatçısı Sinem Sadrazam yer alacak.

Konserin, Bass müzik direktörlüğünü Cahit Kutrafalı, keys ve gitar Emre Yazgın keyboard Hüseyin kırmızı,gitarda İnanç Erşen , gitar ve vokal prodüktörlüğünü Süleyman Todds üstlenecek.

“A Night in Kyrenia -With Todds and Friends” konseri biletleri 30 türk lirasına, Girne Belediyesi Halkla İlişkler Birimi, Deniz Plazalar ve konser gecesi amfitiyatro girişinden temin edilebilecek.

