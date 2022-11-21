‘Küçük Osman’ Emir Berke Zincidi’nin son hali şaşırttı
2010-2013 yılları arasında yayınlanan Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin 'küçük Osman'ı Emir Berke Zincidi 17 yaşında. Önceki gün oyunculuğa başladığı 5 yaşındaki fotoğrafıyla poz veren Zincidi, altına "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" yazdı.
21/11/2022
Henüz 5 yaşındayken ‘Öyle Bir Geçer Zaman Ki’ dizisinde ‘küçük Osman’ karakteriyle izleyicilere duygusal anlar yaşatan Emir Berke Zincidi büyüdü.
17 yaşındaki oyuncu önceki gün dizideki çocukluk halinin olduğu fotoğrafın önünde verdiği pozu Instagram hesabından “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” notuyla paylaştı.
“OSMAN SEN NE ZAMAN BÜYÜDÜN?”
Takipçileri “Osman sen ne zaman büyüdün? Ne ağlattın bizi be Osman! Küçükken tatlı bir çocuktun, şimdi yakışıklı bir genç oldun” diye yorum yaptı.
Öyle Bir Geçer Zaman Ki 2010 yılında yayına girmiş ve 3 sezon boyunca seyirciyle buluşmuştu. Dizinin oyuncu kadrosunda ise Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl, Muhammet Uzuner, Wilma Elles, Mete Horozoğlu, Yıldız Çağrı Atiksoy, Aras Bulut İynemli, Gün Koper, Mine Tugay, Meral Çetinkaya, Farah Zeynep Abdullah ve Elçin Sangu gibi isimler rol almıştı.