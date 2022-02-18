Küçük Prens yazıldıktan yaklaşık seksen yıl sonra Paris’e geri dönüyor

Tüm dünyada pek çok okuru kendine hayran bırakan Küçük Prens, neredeyse 80 yıllık ayrılıktan sonra Paris’teki evine dönüyor. Kitabın orijinal el yazması, yazarın yaşamının ve çalışmasının birçok yönüyle ilgili ipuçları veren yüzlerce başka öğenin yanında sergileniyor. Koleksiyon sulu boyalar, eskizler, çizimler, fotoğraflar, şiirler, gazete kupürleri ve yazışmaları içeriyor.

Saint-Exupery’nin torununun yeğeni Thomas Rivière CNN’e verdiği demeçte, “Serginin adı ‘Küçük Prens ile Bir Karşılaşma’ ve amaç Küçük Prens ile gerçekten karşılaşmak” dedi. Rivière, “Uzun zamandır benim için bir rüyaydı” diye de ekledi.

ŞİMDİYE KADAR 500 DİLE ÇEVRİLDİ

1900’de Fransa’nın Lyon kentinde doğan Saint-Exupery, sadece bir yazar değil aynı zamanda bir gazeteci ve 1940’ta Fransız hava kuvvetlerine katılan pilotu. O yıl, Amerika Birleşik Devletleri’ni savaşa girmeye ikna etmek amacıyla New York’a uçtu ve Fransa’nın yanında savaştı. Amerika Birleşik Devletleri’ndeyken de 1943’te New York’ta hem İngilizce hem de Fransızca olarak yayınlanan “Le Petit Prince”i; Küçük Prens’i yazmayı bitirdi.

Dünya çapında 200 milyondan fazla satan hikâye, dünya çapında kendine ait bir hayran kitlesine sahip. Museum of Decorative Arts’a göre, ilk yayınından bu yana yaklaşık 500 dile çevrildi ve bu da onu dünyanın en çok çevrilen eserlerinden biri haline getirdi.

SAYFALARIN TAŞINMASI OLDUKÇA ZORDU

Ancak Saint-Exupery, bu erişimi görecek kadar yaşamadı. 1944’te bir görevde uçarken kayboldu ve 1945’te öldüğü ilan edildi.

Saint-Exupery’nin mal varlığını yöneten Rivière’in sergiyi halka açmanın, corona virüsü pandemisi nedeniyle üç yılı bulduğunu söyledi. Rivière’in sergi çabaları, el yazmasını barındıran New York’taki Morgan Müzesi de dahil olmak üzere yayıncılar ve koleksiyoncular tarafından da desteklendi.

Saint-Exupery, hikâyesini jilet gibi ince bir kağıda yazıp çizdi. Rivière, bu durumun, yaşları nedeniyle daha kırılgan olan el yazmasının taşınmasını daha da zorlaştırdığını söyledi ve güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlamak için sayfaların New York’ta Morgan Kütüphanesi ve Müzesi tarafından dikkatli ve profesyonel bir şekilde çerçevelendiğini söyledi. 17 Şubat’ta açılan sergi 26 Haziran’a kadar açık kalacak.

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18/02/2022 14:26