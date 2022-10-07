Küçük Seher’in sağlık durumu iyiye gidiyor

Dün öğle saatlerinde Dikmen İlkokulu'nun park yerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 1,5 yaşındaki Seher Karakulle’nin sağlık durumu iyiye gidiyor.

Vücudunda kırıklar oluşan ve tedbir amaçlı yoğun bakıma kaldırılan küçük çocuğun sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

KAZA NASIL OLDU?

Hatırlanacağı üzere; trafik kazası, dün saat 13.00 sıralarında yaşanmıştı.

Polisten verilen bilgiye göre, saat 13.00 sıralarında Dikmen İlkokulu’na ait araç park yerinde, Mukaddes Yenipınar (K-37), yönetimindeki LZ 404 plakalı araçla hareket halindeyken, 1 buçuk yaşındaki kız çocuğu Seher Karakulle’ye çarpmıştı.

Araç sürücüsü Mukaddes Yenipınar tutuklanırken polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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07/10/2022 10:40