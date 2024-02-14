Küçük: Yüksek öğretimin marka değerini artırmalıyız

Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Dr. Hasan Küçük, eğitimin bir ülkenin geleceği olduğunu belirterek “Önemli olan yüksek öğrenime yön vermenin nasıl olacağıyla alakalıdır. Yüksek öğretimin marka değerini artırmalıyız” dedi.

Dr. Hasan Küçük, katıldığı programda yaptığı açıklamada, YÖDAK’ın kurumsal yapısının güçlendirilmesinin yanında yurt dışından öğrenci getiren kurumlara da sertifika verilmesini istedi.

YÖDAK yapısının istenilen düzeyde olmadığını belirten Dr. Hasan Küçük, kurumun niteliksel olarak ilerlemesinin yanında denetimsel olarak da gelişmesi gerektiğini belirtti.

Dr. Küçük YÖDAK’ın siyasetin etkin yapısından kurtarılmasının şart olduğunu bunun içinde çeşitli düzenlemeler yapılması gerektiğini, kendilerinin de bunu yapabilecek bilgi birikimine sahip olduklarını söyledi.

Dr. Küçük, “Emek koymadan bilimi, ilimi bu kadar hiçleştiren kişiler cezalandırılmalıdır, bunu bütün kurumlarımıza yaymak yanlış olur” dedi.

Basına da çağrıda bulunan Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Dr. Hasan Küçük, yapılan yayınlarda eğitimin zarar görmemesi yönünde hassasiyet oluşturulmasını istedi.