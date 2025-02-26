Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Küçük, yükseköğrenim alanında Türk devletleri arasında öğrenci değişim programı oluşturulmasını önerdi.

Küçük yaptığı yazılı açıklamada, değişen dünya düzenine dikkat çekerek, yapılan çalışmaların hem günün ihtiyaçlarını karşılaması hem de geleceğe güçlü temeller atması gerektiğini vurguladı.

Küçük, katıldığı bir programda 18 Şubat'ta İstanbul’daki Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) toplantısında yaptığı konuşmaya ilişkin bilgileri paylaştı.

Konuşmasında ortak dil, din ve ırk anlamında birlikteliğin önemine dikkat çektiğini kaydeden Küçük, Türk jeopolitik vizyonunu ve güvenlik sorunlarının nasıl aşılacağını anlattığını ve Kıbrıs Adası'nın stratejik önemini vurguladığını belirtti.

Türk devletleri arasında yükseköğrenimde eğitim gören gençlerin yararlanacağı karşılıklı değişim programları oluşturmasının, geleceğe yönelik önemli bir adım olduğunu belirten Küçük, ortak bir televizyon ile sosyal medya platformu oluşturma ve dijital eğitim çalışmalarını da desteklediklerini söyledi.

Dijital mecralarda çocuk haklarının korunmasına yönelik Cumhuriyet Meclisi’nde yapılan çalışmaları anlatan Küçük, tüm dünyanın ortak sorunu olan bu problemin çözümüne yönelik fikirler üzerinde durulduğunu kaydetti.

Küçük, TDT'nin 1.3 trilyon dolarlık ticaret hacmi ve 175 milyonluk nüfus ağırlığı ile büyük bir potansiyele sahip olduğunu, Türk dünyası arasında iş birliği ve dayanışmayı artırma amacı taşıdığını kaydetti. Küçük, TDT'nin üye ülkeler arasındaki ekonomik, kültürel ve siyasi bağları güçlendirmeyi hedeflediğini de dile getirdi.