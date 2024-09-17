Küçükbaş hayvan üreticileri ek beyanda bulunabilecek

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17/09/2024

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Küçükbaş hayvan üreticileri ek beyanda bulunabilecek

Doğrudan Gelir Desteği için eksik beyanda bulunan üreticilerin, 19 Eylül’e kadar ek beyanda bulunabileceği açıklandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Doğrudan Gelir Desteği çerçevesinde yapılan teşvik ödemelerinde eksik beyanı olan küçükbaş hayvan üreticilerimizin mağduriyetinin giderilmesi amacıyla, 19 Eylül 2024 Perşembe günü mesai sonuna kadar bir defaya mahsus olmak kaydıyla, bir günlüğüne ek beyan açılması uygun görülmüştür” denildi.

Açıklamada, küçükbaş hayvan üreticilerinin, ek beyanlarını bağlı bulundukları Kaza Veteriner Dairesi’ne yapmaları gerektiği kaydedildi.

17/09/2024 10:54
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TAGS: haber, kıbrıs
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