Küçükbaş hayvan üreticilerine hibe yemlik arpa dağıtımına yarın başlanıyor

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), küçükbaş hayvan üreticilerine yönelik yemlik arpa hibesinin dağıtılmasına yarın başlanacağını duyurdu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, hükümetin aldığı karar doğrultusunda, Haziran 2021 bildirim döneminde hayvan beyanlarını yapan üreticilerin, Veteriner Dairesi’nin 18 Kasım 2021 tarihindeki güncel kayıtları baz alınarak, 12 aydan büyük damızlık hayvan miktarına göre 1-350 hayvan için 30 kg/hayvan, 351-700 hayvan için 23 kg/hayvan ve 701-1,000 hayvan için 18 Kk/hayvan olarak hesaplanacak hakedişlerinin Toprak Ürünleri Kurumu tarafından kendilerine ulaştırılacağı belirtildi.

Hibe yemlik arpaları, küçükbaş hayvan üreticilerinin bölgelerinde bulunan ambarlardan verileceği belirtilen açıklamada, ambarlarda sıkışıklık yaşanmaması ve üreticilerin hibe arpalarını daha rahat alabilmelerine imkan sağlanması amacıyla randevu sistemi uygulanacağı kaydedildi.

Küçükbaş Hayvan Üreticilerine Hibe Yemlik Arpa verilmesine şu kurum ambarlarından başlanacak:

“Toprak Ürünleri Bölge Tesisleri Telefon Numaraları: Toprak Ürünleri Haspolat 233 5413, Toprak Ürünleri Güzelyurt 714 1167, Toprak Ürünleri Akdoğan 377 7318, Toprak Ürünleri Mağusa No 4 0533 864 7343, Toprak Ürünleri Kumyalı Silo 375 5080, Toprak Ürünleri İskele 371 2506, Toprak Ürünleri Geçitkale 373 3319.”

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23/11/2021 18:25