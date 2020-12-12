Küçükbaş Hayvancılığın Yaygınlaştırılması Programına Katılım Süresi Uzatıldı

Küçükbaş Hayvancılığın Yaygınlaştırılması Programı’na katılım için başvuru süresi, 18 Aralık Cuma mesai bitimine kadar uzatıldı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, müracaatların, İskele Hayvancılık Dairesi’ne yapılması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, program kapsamında TİKA tarafından Türkiye’den getirilen ve karantina süreleri tamamlanan “İvesi” ırkı hayvanların (koyun) dağıtımı yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, program sürdürülebilirliğinin görülmesi amacı ile peyderpey getirilecek hayvanların ilk partisi için pilot bölge olarak coğrafik yapısının uygunluğu ve öncelikli kırsal gelişim alanı olarak daha önceden yapılan çalışmalarda ilan edilmiş olması sebebi ile 2020 yılında pilot bölge olarak İskele ilçesinin seçildiği, 2021 yılında ise programın ülke geneli olarak devam edeceği ifade edildi.

Program çerçevesinde gerekli şartları yerine getiren 9 yararlanıcıya 20’şer koyun ve 1’er koç olmak üzere toplamda 180 koyun ve 9 koç verileceği belirten açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Oluşturulan Komisyon, sadece aşağıdaki şartları taşıyan kişilerin başvurusunu değerlendirmeye alacak ve bu kişiler ile görüşme yapacaktır. Başvuru sahiplerinin bu değerlendirme sonunda uygun bulunması halinde yararlanıcılar noter huzurunda kura usulü ile belirlenecektir.

Verilen hayvanlar program takip süresi olan 3 yıl boyunca hiçbir şekilde satılamaz ve devredilemez. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından, programın sürdürülebilirliği için 3 yıl içinde işletmede doğan yavrulardan her yıl farklı sayılarda olmak üzere en az 6 aylık yaşta toplamda 20 baş dişi ve 3 baş erkek yavru işletmeden alınarak 2021 yılında ise diğer bölgelerdeki programın devamlılığı olarak işletmelere verilecektir.”

Programa katılmak isteyenlerin 18 Aralık Cuma mesai bitimine kadar müracaatlarını, İskele Hayvancılık Dairesi’ne yapmaları gerektiği belirtilen açıklamada, başvuru yapabilmek şartları şöyle sıralandı:

BAŞVURU ŞARTLARI

“KKTC vatandaşı olmak, 18-40 yaş aralığında olmak, Tercihen kadın olmak, Tercihen hayvanı olmaması veya en fazla 20 damızlık küçükbaş hayvanı olması, Hane halkının toplamda 20 damızlık küçükbaş hayvandan fazla hayvanı olmaması, İskele ilçe sınırları içinde ikamet etmek, Hane halkı içinde (birinin) devletten maaş almıyor olması, Hayvan sağlığı ve refahı için gerekli altyapıya sahip İskele ilçe sınırları içinde uygun bir barınağa sahip olmak, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının Program kapsamında hazırlamış olduğu taahhütname şartlarını kabul etmiş olmak, Hayvancılık ile uğraşanlar için hayvan hastalıklarından ari işletme belgesi.”

Başvuru için Gerekli Belgeler ise şöyle;

“1. Kimlik kartı fotokopisi

2. Barınak mülkiyet belgesi

3. Tarım sigortasından ekilen arazi varlığı (var ise)

4. Hayvan kayıt sistemine kayıtlı olup olmadıklarını ve/veya hayvan sayısını gösteren belge

5. Hayvan hastalıklarından ari olduğunu gösteren belge (hayvanı var ise)

6. Hayvancılar Birliği üyelik belgesi (hayvanı var ise)

7. İşletmenin son ödediği elektrik faturası (elektrik var ise)

8. İşletmenin son ödediği su faturası (suyu var ise)

9. İkametgâh belgesi

10. Muhtardan onaylı Hane halkı listesi (isim, yakınlık derecesi ve doğum tarihleri)

11. Hane halkından 18 yaş üstü olanlar için devletten maaş almadığına dair belge.”

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12/12/2020 13:57