“Küçükbaş Hayvancılıkta Süt Kalitesini Etkileyen Faktörler” Konulu Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Küçükbaş hayvan üreticilerine yönelik “Küçükbaş Hayvancılıkta Süt Kalitesini Etkileyen Faktörler” konusunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Hayvancılık Dairesi ve Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu işbirliğinde, küçükbaş hayvan üreticilerine yönelik eğitim programları çerçevesinde düzenlenen toplantı Dağyolu Spor Kulübü’nde yapıldı.

Toplantıda, Prof. Dr. Huriye Horoz Kaya, “Küçükbaş Hayvancılıkta Süt Kalitesini Etkileyen Faktörler” konusunda bilgilendirmede bulundu.

Toplantı, pandemi koşulları çerçevesinde maske, mesafe ve hijyen kuralları dikkate alınarak yapıldı.

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05/05/2021 12:03