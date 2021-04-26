“Küçükbaş Hayvancılıkta Süt Kalitesini Etkileyen Faktörler” konulu bilgilendirme toplantısı düzenleniyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Hayvancılık Dairesi ve Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) iş birliğinde ve küçükbaş hayvan üreticilerine yönelik eğitim programları çerçevesinde Akdoğan’da “Küçükbaş Hayvancılıkta Süt Kalitesini Etkileyen Faktörler” konusunda bilgilendirme toplantısı düzenleneceği bildirildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından verilen bilgiye göre, toplantı, yarın saat 10.00’da Akdoğan Belediyesi Konferans Salonunda yer alacak. Toplantıda, Prof. Dr. Huriye Horoz Kaya “Küçükbaş Hayvancılıkta Süt Kalitesini Etkileyen Faktörler” konusunda üreticileri bilgilendirecek.

Toplantı, pandemi koşulları çerçevesinde maske, mesafe ve hijyen kuralları dikkate alınarak yapılacak.

Toplantı bölgedeki tüm üreticilere açık olacak.

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26/04/2021 10:43