Küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedelleri ödendi
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 01-15 Mayıs 2022 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin yüzde 100'ünü bugün ödendiğini duyurdu.
24/06/2022
Süt Endüstrisi Kurumu, 01-15 Mayıs 2022 devresinin nin yüzde 100'ünü bugün ödendiğini duyurdu.
01 - 15 Mayıs 2022 döneminde Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu’na (SÜTEK) süt veren 840 üretici için çiğ süt bedellerinin 43,110,173.69 TL üreticilerin hesaplarına yatırıldığı bilgisine yer verildi.