Küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedelleri ödendi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 01-15 Mayıs 2022 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin yüzde 100'ünü bugün ödendiğini duyurdu.

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24/06/2022

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Küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedelleri ödendi

Süt Endüstrisi Kurumu, 01-15 Mayıs 2022 devresinin nin yüzde 100'ünü bugün ödendiğini duyurdu.

 01 - 15 Mayıs 2022 döneminde Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu’na (SÜTEK) süt veren 840 üretici için çiğ süt bedellerinin 43,110,173.69 TL üreticilerin hesaplarına yatırıldığı bilgisine yer verildi.

24/06/2022 16:23
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TAGS: süt bedelleri
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