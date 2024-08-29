Küçük Kaymaklı'da marketten hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

Küçük Kaymaklı’da dün 09.30 sıralarında bir süpermarkete müşteri olarak giden R.F’nin (K-54), markette satışa sunulan toplam değerleri 1994 TL olan muhtelif eşya ve gıda ürününü çaldığı tespit edildi.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada bahse konu şahıs tutuklandı.

-Hırsızlık zanlısı 13 gün sonra tutuklandı

İskele’de faaliyet gösteren iş yerinden 15 Ağustos’ta bir çift ayakkabı ile bir kol saatinin çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen I.M (E-33) dün tutuklandı.

Polis olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

-Derinya sınır kapısında güvenlik kamerasına hasar veren şahıs tutuklandı

Gazimağusa’da, dün gece 01.00 sıralarında Ç.K (E-39), Derinya Kara Giriş Kapısı'ndan GKRY gölgesine geçiş yapmak için beklerken, isminin sistemden kontrol edilmesine sinirlenerek, bölgeden ayrılırken tasarrufunda bulundurduğu taşı refüjde bulunan güvenlik kameralarına doğru atarak kameraya hasar verdi.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

-Restoranda rahatsızlık yaratan alkollü şahıs tutuklandı

İskele’de, dün 18.00 sıralarında I.A (E-62) 139 mlgr alkollü içki tesiri altındayken, restorana alınmadığı gerekçesiyle işletmenin sorumlusuna hitaben yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yaptı.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

-İzinsiz ikamete yasal işlem…

Polis ekipleri tarafından KKTC genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz kaldığı tespit edilen bir kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Polis soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.