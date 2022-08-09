Küçükkaymaklı'da uyuşturucu: 2 tutuklu

Uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlılar M.N. K ile M..G mahkeme huzuruna çıkarıldı.

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09/08/2022

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Küçükkaymaklı'da uyuşturucu: 2 tutuklu

 Lefkoşa’da tasarruflarında uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlılar M.N. K ile M..G mahkeme huzuruna çıkarıldı.

 Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İbrahim Toz, olguları aktardı. Polis, zanlılar  Kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarrufu suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 8 Ağustos’ta saat 18.00’de Narkotik ekibi tarafından Küçük Kaymaklı’da bir sokakta şüpheli görülen zanlı M.N.K’nun tasarrufunda 17 paket halinde 20 gram ağırlığında methamfetamin türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunup, emare alındığını anlattı. Polis, zanlı M.G’in de olay mahallinde tespit edilip, tutuklandığını belirtti. Polis, aranan iki şahıs, alınacak ifadeler ve soruşturulacak şahıslar olduğunu söyleyerek, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)

09/08/2022 13:17
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TAGS: Küçükkaymaklı, uyuşturucu, tutuklu
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