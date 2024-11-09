Küçük’ün 10 Kasım mesajı…

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Hasan Küçük, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 86. Yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Küçük mesajında, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anlamanın, Onun Türk milletiyle birlikte yedi düvele karşı verdiği mücadeledeki liderliğini örnek alarak, Türkiye'nin milli menfaatlerini daima önde tutmak, tam bağımsızlık, onurlu bir gelecek, bilimsel ilerleme ve kalkınma mirasına sahip çıkmaktan geçtiğini vurguladı.

Kıbrıs Türk halkı olarak Atatürk İlke ve İnkılaplarını örnek aldıklarını ve izinde yürüdüklerini belirten Küçük, “ülkemizin kuruluş felsefesinde yer alan milli bağımsızlığımızdan asla ödün vermeden, ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkartmak en büyük sorumluluğumuzdur. Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle yad ediyorum. Ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.