Küçükuncular kesenin ağzını Diva için açtı

Ülkemizin başarılı işinsanlarından Erdinç Küçükuncular, geçtiğimiz akşam Türkiye’nin ünlü sanatçısı Bülent Ersoy’a altın bir kolye hediye etti.

Girne Rocks Hotel’de sahne alan Bülent Ersoy’u dinlemek için otelde bulunan Küçükuncular, Ersoy’a yanında getirdiği kolyeyi hediye etti. Erdinç Küçükuncular, Diva’ya kolyeyi kendi taktı.

Küçükuncular’ın bu hareketi Türkiye basınında da yer aldı. Küçükuncular, Adana’da çırak olarak çalıştığı dönemde, bilet parası olmadığı için Ersoy’u kapıdan dinlediğini hatırlatarak, duygu dolu anlar yaşanmasına neden oldu.