Küçükuncular’ın 20’nci mağaza gururu

Bir dünya markası olan ZEN Pırlanta Girne’de yeni mağazasını açtı. ZEN Pırlanta’nın yeni şubesinin açılışı bu akşam görkemli tören ile yapıldı. Küçükuncular Şirketler Grubu bünyesinde hizmet veren ZEN Pırlanta, Lefkoşa ve Mağusa’daki şubelerinin ardından Girne’de ikinci mağazasını hizmete soktu.

Küçükuncular Şirketler Grubu Direktörü Erdinç Küçükuncular açılışta yaptığı konuşmasında, Küçükuncular Şirketler Grubu olarak 20 mağazalarını açmanın gururunu yaşadığını kaydetti.

22 yıldır, adaya dört elle sarılan bir yatırımcı olduklarına dikkat çeken Küçükuncular “Biz korkmadan, risk alarak, daha çok istihdam yapmak için, daha çok vergi vermek için daha çok çalışacağız” dedi.

Küçükuncular Şirketler Grubu Direktörü Erdinç Küçükuncular’ın konuşması şöyle:

Ekonomik koşulların birçok kimilerine göre zor olabilir. 22 yıldır, bu adaya dört elle sarılan bir yatırımcı olduk. Her istihdamda mutlu olduk. Her ödediğimiz vergide mutlu olduk. 200'e yakın çalışanımız yanında, bugün 20'nzi mağazamız ile sizlerleyiz.

Girne'nin kalbinde, sadece Türkiye'nin değil, artık dünyanın da sayılı pırlanta şirketleri arasında yerini alan ZEN markası ile daha güçlü bir şekilde yer alacağız. ZEN, Kıbrıs'ta Küçükuncular markası ile bir arada anılıyor Bundan gurur duyuyoruz. Bu çarşı, sadece Girne'nin değil. KKTC'nin de kalbi. Bunu biliyoruz. Biz de, grup olarak, adeta burayı merkez seçtik. Buraya inandık. Markalarımızı da buna göre büyütüyoruz. Bu çarşıya, Girne'ye yakışan işler yapıyoruz. Ben, eşim, çocuklarım, çalışanlarla birlikte oluşturduğumuz 200 kişilik ailem ile, bu ülke daha güzel yerlere gelsin diye çalışıyoruz. Daha çok istihdam yapalım. Daha çok vergi ödeyelim. Bu ülke kalkınsın. Bizler de ülkemiz ile birlikte geleceğe umutla bakalım. Beni tanıyanlar bilir. Doğduğum yer değil, doyduğum yer vatanımdır. Bu ülkeye, bu topraklara dört elle sarılmak hepimizin görevidir. Hele ekonominin darboğazdan geçtiği böyle bir dönemde. Ülke sevgimiz, insan sevgimizle birleşecek. Biz korkmadan, risk alarak, daha çok istihdam yapmak için, daha çok vergi vermek için daha çok çalışacağız.

Elbette para da kazanacağız. Bilenler bilir. Kazandığımız parayı da bu ülkede yatırıma dönüştürüyoruz. Ben biriken parayı değil, yatırıma dönen parayı daha çok severim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 20'nci mağazamıza, ZEN Pırlanta ile merhaba demenin haklı gururunu yaşıyorum.

Beni yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ederim.

11/02/2020 22:42