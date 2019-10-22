Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, "Cumhurbaşkanı olmak için UBP ile pazarlık yaptı" iddialarını, Haber Kıbrıs için yanıtladı.

Genel Yayın Yönetmenimiz Hüseyin Ekmekçi'ye özel açıklamalar yapan Kudret Özersay "Ben eğer Cumhurbaşkanlığı pazarlığı yapmış olsaydım; UBP tabanını öfkelendirmemek adına, kendimi de partimin düşüncelerini de yok sayarak, Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığı konusunu bir kenara koyardım" dedi.

Özersay'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Benim ve elbette partim Halkın Partisi’nin bir bütün olarak dokunulmazlık konusundaki kararlı tutumu, “Sen Cumhurbaşkanlığı için ilkelerinden vazgeçtin” diyenleri yalancı çıkardı"

"Cumhurbaşkanlığı konusunda pazarlık yapmış olsaydım, bakın ortama? Nasıl olur da değil bir tane, UBP’de en az dört tane cumhurbaşkanı adayı var."

"Daha iki hafta önce Güzelyurt’u hükümet olarak ziyaretimizde, Ulusal Birlik Partisinin kendi adayini kendisinin belirleyeceğini, biz de dahil buna kimsenin karışamayacağını ben kendim söyledim. Orada, yüzlerce UBP’li, HP’li ve farklı partilerden vatandaşların yüzüne baka baka…"

"Ersin bey Cumhurbaşkanlığı konusunu sürece dahil etmek istediğinde ben “Bu pazarlığın içerisinde cumhurbaşkanlığı konuşup elimi zayıflatmam, zaten kimin kime oy vereceğini pazarlık edemeyiz herkesin oyu kendi cebindedir. Sizin ve benim cebimde değil” dedim aynen 2015 cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci tur ertesinde söyledigim gibi. İlk günden bu yana tutarlı duruşumuzdan bir adım geri atmadık"

22/10/2019 09:06