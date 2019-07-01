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Kudret Özersay: İlk tespitler S200 füzesi

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01/07/2019

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Kudret Özersay: İlk tespitler S200 füzesi

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay yaptığı açıklamada Taşkent'e düşen cismin ilk tespitlere göre S200 füzesi olduğunu açıkladı. 

Özersay'ın açıklaması şöyle:

Yapılan incelemelerde Temmuz 2018’de Türkiye’de Gaziantep’e düşen S-200 tipi Rus yapımı füze üzerinde yazan ifadeler ile dün akşam ülkemize düşen füze üzerinde yazan ifadeler aynı. Kesin olmamakla birlikte yetkililerimizin ilk tespitleri bunun bir S-200 füzesi olduğu yönünde. Kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz.

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TAGS: Kudret Özersay
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