Kudret Özersay: Yargılanma sırası sahte diploma alanlarda

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay sahte diploma verenlerin yargılanmalarının başlamasından sonra şimdi de sahte diploma alanların davalarının dosyalanmaya başladığını ve bu diplomaları alanların mahkeme önüne çıkarak yargılanmalarının başlanması için tarihlerin belirlenmeye başladığını duyurdu. Sahte diploma ve rüşvet gibi çeşitli yolsuzlukları yakından takip ederek, polis, Başsavcılık, Ombdusman, Kamu Hizmeti Komisyonu, Maliye ve benzeri kurum ve kuruluşlara dönük şikayet dilekçeleri verdiklerini ve bilgi edinme yasası bağlamında bu yolsuzlukları yakından takip ederek kamuoyunu bilgilendirmeye çalıştıklarını vurgulayan HP lideri Özersay “eski bir polis müdürünün davası dosyalandı. Bu saatten sonra hakkında soruşturma dosyası hazırlanan ve mahkeme önüne çıkarılıp tutuksuz yargılanmasına karar verilen diğer isimlerin de mahkeme önüne çıkarılacakları artık kesinleşmiş oldu. “Bir şey olacağı yok, işte bakın mahkeme önüne çıktılar ama tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldılar” şeklindeki söylemlerin de boş söylemler olduğu ortaya çıkmış oldu” dedi.

HP lideri Özersay konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Evet bugüne kadar sadece SAHTE DİPLOMA VERENLER ile ilgili olarak mahkeme önünde yargılamalar başlamıştı (ve devam ediyor) ama şimdi SAHTE DİPLOMA ALAN isimlerin de davaları başlıyor. Aldığımız bilgiye göre eski bir polis müdürünün sahte diploma aldığı ve tedavüle sürdüğü gerekçesiyle DAVASI DOSYALANDI, yani yakında yargılama başlayacak, duruşma yapılacak. Bunu diğer diploma alanların yargılamaları da izleyecek.

"Bir şey olmaz yahu, mahkeme önüne çıkarılıp serbest bırakıldılar zaten" deniliyordu ya sürekli, işte o lafın BOŞ olduğu şimdi bir kez daha görülmüş oldu! Üstelik bu adımla birlikte SAHTE DİPLOMA ALAN ve geçmişte mahkeme önüne çıkarılıp tutuksuz yargılanmasına karar verilen TÜM DOSYALARIN da MAHKEME ÖNÜNE GELECEĞİ kesinleşmiş oldu.

Yakından takip etmeye, hem VATANDAŞLIK GÖREVİMİZİ hem de bir muhalefet partisi olarak MUHALEFET GÖREVİMİZİ yerine getirerek bu konuda KAMUOYU BASKISI kurmaya devam edeceğiz. Toplumdaki ADALET DUYGUSUNU YERLE BİR EDEN bu türden suçlara HİÇ BİR ŞEKİLDE tolerans gösterilmemelidir.