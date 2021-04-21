Kudret Özersay’dan Ersan Saner’e tepki…

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21/04/2021

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Kudret Özersay’dan Ersan Saner’e tepki…

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Başbakan Ersan Saner’in, komitelerde çoğunluğun hak ettiği sandalyeyle temsil edilmesi yönünde yarından itibaren çalışma başlatacakları yönünde yaptığı açıklamaları eleştirdi.

Özerasay, “Bu yöndeki şehvet sayın Saner'e bir azınlık hükümetinin Başbakanı olduğunu dahi unutturmuş belli ki. Hatırlatacağız mecburen...” ifadelerinin kullandı.

Kudret Özersay’ın açıklaması şöyle:

Parlamenter sistemi ve özellikle demokrasiyi içine sindiremeyenler, sayı olarak kendinden az olanı hukuku yok sayıp çoğunluğun tahakkümü altına koyarak sindirmeye çalışır. Bu yöndeki şehvet sayın Saner'e bir azınlık hükümetinin Başbakanı olduğunu dahi unutturmuş belli ki. Hatırlatacağız mecburen...

21/04/2021 22:09
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TAGS: Kudret Özersay’dan Ersan Saner’e tepki…, haberkibris,
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