Kudret Özersay'dan Kıbrıs Tezkeresi Açıklaması

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kabul edilen Kıbrıs tezkeresinin tarihi bir önem taşıdığını vurguladı. Özersay, tezkerenin, Türkiye'deki iktidarın yanı sıra ana muhalefet partisinin de destek verdiği iki devletli çözüm politikasının artık sadece bir hükümetin değil, adeta bir devlet politikası haline dönüştüğünü belirtti.

Özersay, “Kuşkusuz bundan sonra bu yaklaşımın uluslararası toplumun anlayabileceği şekilde nasıl tarif edileceği, altının nasıl doldurulacağı ve bu sonuca hangi diplomatik yol takip edilerek ulaşılacağı konularına odaklanılması gerekecek. Bu konu yakında Kıbrıs ile ilgili en önemli gündem maddesi haline gelecek diye düşünüyorum,” dedi.

Özersay, bu süreçte, Kıbrıs konusundaki görüşlerin enine boyuna konuşulup tartışılacağını ve geçmişte olduğu gibi detaylı olarak kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.