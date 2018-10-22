Kudüs Valisi İsrail mahkemesine çıkarıldı

Filistin Yönetimi'ne bağlı Kudüs Valisi Adnan Gays, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Kudüs Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarıldı.

Kudüs Valisi Gays, mahkeme salonuna ayakları prangalı ve elleri kelepçeli bir şekilde getirildi.

Yoğun bir basın heyeti tarafından takip edilen Gays, duruşma salonunda mahkeme öncesi yaptığı açıklamada, "Bu bir zulüm ve haksızlıktır. Bu tamamen siyasi bir gözaltıdır ve uluslararası hukuk ile sözleşmelere aykırıdır. İnşallah bir gün bu zulüm bitecek ve bu kriz son bulacak." dedi.

Öte yandan mahkeme öncesi savunma heyetinden adının açıklanmasını istemeyen bir avukat, Gays'ın "suçsuz" olduğunu belirterek, İsrail'in Filistin'in Kudüs'teki sembol isimlerini hakaret amaçlı gözaltına aldığını ve Filistin'in Kudüs'teki siyasi varlığını yok etmeyi hedeflediğini söyledi.

Mahkemeye çıkarılan Gays, iddia makamınca işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan gayrimenkullerin Yahudilere satılmasını engellemek üzere Kudüs'teki Filistinlileri tehdit etmekle suçlandı.

Savunma makamı ise söz konusu iddiaya ilişkin herhangi bir delilin olmadığını vurgulayarak, müvekkilinin serbest bırakılması talebinde bulundu.

Karşılıklı atışma ve tartışmaların yaşandığı duruşma salonunda duruma müdahale eden İsrailli yargıç, Kudüs Valisi'nin 15 bin şekel (yaklaşık 25 bin lira) kefalet ve 7 gün ev hapsi şartıyla tahliyesine karar verdi.

Karara itiraz eden İsrailli savcı, hakimden delillerin sunulması için yerel saat ile saat 18:00'e kadar vakit talebinde bulundu.

Savcının talebini kabul eden hakim, kararın uygulanması için saat 18:00'e kadar mühlet vererek, mahkemeyi sonlandırdı.

İsrail özel polis kuvvetlerinden bir ekip, cumartesi günü işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Beyt Hanina Mahallesi'nde önünü kestiği Kudüs Valisi Gays'ı aracından indirerek gözaltına almıştı.

İsrail polisleri cumartesi günü sabah saatlerinde Kudüs İstihbarat Müdürü Albay Cihad el-Fakih'i de gözaltına almıştı.