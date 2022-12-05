Küfün kökünü kurutan karışım!

Küf hem sinir bozucu hem de sağlığımızı tehdit eden bir sorundur. Ortadan kaldırılması için sert kimyasallar kullanılması gerekebilir. Ancak bir temizlik uzmanı küften sonsuza kadar kurtulmanız için kullanabileceğiniz üç malzemeli bir karışım önerdi.

Küf genellikle yılın bu zamanında pencerelerde görülen yoğuşmadan kaynaklanır. Sorun hemen çözülmezse, evin geri kalanına kolayca yayılabilir.

Temizlik uzmanı Chantel Mila, hem sağlığınızı olumsuz etkileyecek kimyasalları içermeyen hem de kolaylıkla bulabileceğiniz bu malzemelerle evinizi küften nasıl arındırabileceğinizi paylaştı.

Ev yapımı bir formül kullanmanın küfü yok edeceğini ve tekrar oluşmasını önleyecektir. Tek ihtiyacınız olan üç malzeme bir bardak beyaz sirke, 20 damla karanfil yağı, 20 damla çay ağacı yağıdır.

Temizlik uzmanına göre sirkedeki asit küf sporlarından kurtulmaya yardımcı olurken, karanfil yağı da mantar önleyici özelliklere sahiptir. Son olarak, çay ağacı yağı kötü küf istilanın geri gelmesini önleyecektir.

Yapmanız gereken tek şey, malzemeleri birlikte karıştırmak ve bir sprey şişesinin içerisine doldurmak, ardından kf bulunan bölgeye sıkmak. 20 dakika içerisinde küfün kökünü kazımış olacaksınız.

Ev yapımı bu solüsyonu dilediğiniz her bölgeye kolayca sıkabilirsiniz. Tamamen güvenli ve etkilidir. Aynı zamanda karanfil yağı bulamayanlar için çay ağacı yağı ve nane yağı da aynı şekilde etkili olacaktır.

Ancak evinizde küf veya rutubet varsa,bu duruma yol açan nemin nereden geldiğini öğrenmenin önemli olduğunu unutmayın. Küfün geri dönmesini önlemek istiyorsanız, havadaki nemi sınırlamak için adımlar atmanız da önemlidir.

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05/12/2022 21:21