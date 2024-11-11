Küfür ettiği tespit edildi: Federasyon hakemliğini askıya aldı

İngiltere'de profesyonel maçların hakem görevlendirmesini yapan PGMOL, Liverpool ve Jürgen Kloop'a küfür ettiği tespit edilen hakem David Coote'un hakemliğini askıya aldı.

İngiltere Futbol Federasyonu (FA)'na bağlı İngiltere'de oynanan profesyonel maçlardaki hakemlerden sorumlu PGMOL, sosyal medyaya videosu düşen hakem David Coote'a soruşturma açtı.

PGMOL tecrübeli hakemin görevini askıya aldığını duyurdu.

LIVERPOOL VE JURGEN KLOOP'A KÜFÜR

Sosyal medyada yayılan videoda David Coote, Liverpool'a hakaret ederken, Jürgen Kloop'a ise ırkçı küfür etti.

Videoların viral olmasının ardından PGMOL hemen aksiyon aldı.

Yapılan duyuruda 42 yaşındaki hakemin görevi askıya alındı.

LIVEPOOL'UN SON MAÇINI YÖNETTİ

David Coote videolar sosyal medyada yayılmadan önce Kırmızılılar'ın son maçını yönetti.

Premier Lig'in 11. haftasında Liverpool'un Aston Villa'yı 2-0 yendiği maçta 42 yaşındaki hakem düdük çalmıştı.

LIVERPOOL'UN 8 MAÇINI YÖNETTİ

David Coote kariyerinde 8 kez Liverpool'un maçını yönetti. Kırmızılılar, bu maçların 5'ini kazanırken 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.