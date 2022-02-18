Kuir Kıbrıs: Aile Çalıştayı ile ilgili derhal soruşturma başlatılmalı!

Kuir Kıbrıs Derneği, Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen Aile Çalıştayı’nda lezbiyen, gay, biseksüel, trans, interseks ve artılara (LGBTI+) yönelik nefret söylemi yapıldığını öne sürerek, çalıştaya yönelik soruşturma başlatılmasını talep etti.

Dernek açıklamasında, “Cumhurbaşkanlığı gibi bir kurumun LGBTİ+’ları hedef alan ve heteronormatif aile yapısını yücelten kadın düşmanı söylemlerin ve yayınların yer aldığı bir etkinliği düzenlemesi kabul edilemez” denildi.

Taraf olunan uluslararası sözleşmeler ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Yasası ve Ceza Yasası kapsamında kadına yönelik şiddetin meşrulaştırılması ve LGBTİ+’lara yönelik nefret söyleminin yapılmasının “kabul edilemeyeceği” belirtilen açıklamada, polis teşkilatı göreve çağırılarak, etkinlikle ilgili soruşturma başlatılması talep edildi.

Kuir Kıbrıs Derneği açıklamasında, “Cumhurbaşkanı başta olmak üzere etkinliği organize eden komitenin, yapılan yanlışlarla ilgili açıklama yapması ve ayrımcı söylem ve yayınlar için özür dilemesi” istendi.

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18/02/2022 12:05