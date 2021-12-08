Kuir Kıbrıs Derneği, 2021 Yılı Medya Takip Raporu'nu Yayımladı

ads ads ads ads
08/12/2021

ads
ads
ads
Kuir Kıbrıs Derneği, 2021 Yılı Medya Takip Raporu'nu Yayımladı

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen “Renklerin Çeşitliliği” Projesi 2021 Yılı Madya Takip Raporu’nu yayımladı. 

Kuir Kıbrıs Derneği’nden yapılan açıklamada, medyanın insanlar üzerindeki etkisinin büyük olduğu belirtilerek, basının dilinin dönüştüğü ve haberlerde LGBTİ+ temsiliyetinin yıldan yıla arttığı kaydedildi.

Açıklamada, toplumdaki LGBTİ+ fobiyi azaltmanın önemli bir yolunun da basının LGBTİ+ hak odaklı habercilik yapması olduğu ifade edildi.

Söz konusu raporun tümüne https://www.queercyprus.org/tr/yillik-medya-takip-raporu-2021/ adresinden ulaşılabiliyor.

08/12/2021 11:09
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Kuir Kıbrıs Derneği, 2021 Yılı Medya Takip Raporu
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.